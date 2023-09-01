Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2023 22:40
Toplu sözleşme kazanımları hakkında
Arkadaşlar ben mi kaçırdım yoksa sendika hala toplu sözleşme de elde edilen kazanımları açıklamadı mı 50 madde de kazanım elde edildiği söylenmişti ama hala tam olarak ne olduğu belli değil sanırım ya da ben kaçırdım bilgisi olan var mı

qp383
Aday Memur
01 Eylül 2023 22:51

Kazanımlar çok fazla olduğu için yüklemek zaman alıyordur. Dosya boyutu fazla.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirSizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarAğustos enflasfonu2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadiOcak ayında ortalama yüzde 45 zammı alinacak55 maddenin 40 i reddedilmiş.Yeni dönem memur zammı 2024 ocak zamlı maaş

Sözlük

Katarsis 2 peynir 1 memurlar nete girdiğinde sende hangi reklamlar çıkıyor 1 korku filmi izleyip kendini korkutmak 1 sözlükte hafta sonu durgunluğu 1 aşkın 500 günü 4 sözlüktekilerin en elit özelliği 1 paranın turşusunu kuran adam 2 ölmeden önce yapılacak son şey 3 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 1

Son Haberler

Kendilerini askeri personel olarak tanıtıp vatandaşları dolandırmışlarHastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptılarBM: Yardım ulaşmazsa yıl sonuna kadar Mali'de 200 bin çocuk açlıktan ölebilirBakan Tunç: Arabuluculuk için toplam 494 başvuru yapıldıDepremden Ağır Etkilenen İllerdeki Öğretmenlere Mazerete Bağlı Tayin Hakkı

Editörün Seçimi

Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadiMasalarda buçuksuzum :))Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklar