Toplu sözleşme kazanımları hakkında

Arkadaşlar ben mi kaçırdım yoksa sendika hala toplu sözleşme de elde edilen kazanımları açıklamadı mı 50 madde de kazanım elde edildiği söylenmişti ama hala tam olarak ne olduğu belli değil sanırım ya da ben kaçırdım bilgisi olan var mı

Arkadaşlar ben mi kaçırdım yoksa sendika hala toplu sözleşme de elde edilen kazanımları açıklamadı mı 50 madde de kazanım elde edildiği söylenmişti ama hala tam olarak ne olduğu belli değil sanırım ya da ben kaçırdım bilgisi olan var mı