Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Eylül 2023 23:33
Doğum sonrası ücretsiz izin

16/05/2022de doğum yaptım. Bu sene ucretsiz izin almak istiyorum. Izni 16/05/2024e kadar mi almam gerekiyor? Bu aldigim izin memuriyet boyunca alabilecegım 2 defa (1yıl) hakkımdan gider mi?


NesliEla
Memur
01 Eylül 2023 23:46
Hocam doğum için olan ücretsiz izin diğer 1 yıl hakkımızdan gitmiyor. Bebeğiniz 2 yaşına girene kadar 2 yıl ücretsiz kullanabilirsiniz. Bunı tek seferde veya parça parça dilediğiniz kadar alabiliyosunuz diye biliyorum
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

1350 tl eğitim ödeneği. Harca harca bitmez2024 yılında zam 15+10 oldu İl emri mazeret kararname2022 EKYS puanlarının ÖSYM tarafından güncellenmesiDepremden etkilenen 4 il ve 2 ilçeye 2. İller arası tayin hakkıAtama Kararnameleri hk.İstifayı ne zaman vermeliyim?2023 ağustos ikinci tayin iptaliHizmet puanlarında bir değişiklik mi oldu?Ev Sahiplerinin Kiracı Tercih Sıralaması

Sözlük

Ölmeden önce yapılacaklar listesi 3 paranın turşusunu kuran adam 2 perest eki 1 Bugün olanlar 6 Asya.00 4 sözlükte hafta sonu durgunluğu 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 2 uyarı 4 Katarsis 2 selvi boylum al yazmalım 10

Son Haberler

İDDK görevden alınan daire başkanının şube müdür atanmasını hukuka aykırı bulduBakan Güler, uzaya gidecek ilk Türk pilotuna rütbesini taktıErdoğan: Bu ülke ne yolgeçen hanıdır ne bedavacı yatağıdırHatay'da 7 köpeğin zehirlenerek telef edildiği iddiasıÜnlü sanatçı belediye başkanlığı için kolları sıvadı

Editörün Seçimi

Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadiMasalarda buçuksuzum :))Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklar