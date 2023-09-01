Doğum sonrası ücretsiz izin

Hocam doğum için olan ücretsiz izin diğer 1 yıl hakkımızdan gitmiyor. Bebeğiniz 2 yaşına girene kadar 2 yıl ücretsiz kullanabilirsiniz. Bunı tek seferde veya parça parça dilediğiniz kadar alabiliyosunuz diye biliyorum

Hocam doğum için olan ücretsiz izin diğer 1 yıl hakkımızdan gitmiyor. Bebeğiniz 2 yaşına girene kadar 2 yıl ücretsiz kullanabilirsiniz. Bunı tek seferde veya parça parça dilediğiniz kadar alabiliyosunuz diye biliyorum