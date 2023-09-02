KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Eylül 2023 01:02
asem önlisans

merhaba önlisans kpss puanım 71.2 birdahakı jandarma astsubay puanım yeter mı sızce ve kaçla kapatır ? alım yukselıcek diyen var dusucek dıyen var goruslerınız nelerdir ? bıdahakı alımın mulakatları ne zaman olup okula baslanır ? yenıyım arkadaşlar cok tesekkurler

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