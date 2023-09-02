Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 01:33
Sağlık mazereti

Sağlık mazereti ile tayin olmuş bir öğretmen zorunlu hizmet yükümlüsü değil ise her yıl mazeretini belgelemek ve kurumuna rapor vermek zorunda mı ?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
02 Eylül 2023 01:43

Evet zorunda


aydın.d
Aday Memur
02 Eylül 2023 02:12

Hocam eş durumu mazeretinde belge verme zorunluluğu yok zorunlu hizmet bitmişse sağlık mazeretinde niye var mantığını anlamadım. Emin misiniz acaba :(

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Evet zorunda


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
02 Eylül 2023 02:16

Çok çok özür dilerim yanlış anladım. Zorunlu hizmetten muafsaniz belgelemek zorunda degilsiniz

aydın.d, 38 dk. önce

Hocam eş durumu mazeretinde belge verme zorunluluğu yok zorunlu hizmet bitmişse sağlık mazeretinde niye var mantığını anlamadım. Emin misiniz acaba :(


aydın.d
Aday Memur
02 Eylül 2023 02:24

Bir an çok korktum hocam her sene hastane köşelerinde aynı testlere tabi tutulmak çok yıpratıcı . Çok teşekkür ederim &#128591;&#127995;

SorunCevaplayıN, 34 dk. önce

Çok çok özür dilerim yanlış anladım. Zorunlu hizmetten muafsaniz belgelemek zorunda degilsiniz


aydın.d
Aday Memur
02 Eylül 2023 02:25

Bir an çok korktum hocam her sene hastane köşelerinde aynı testlere tabi tutulmak çok yıpratıcı . Çok teşekkür ederim &#128591;&#127995;

SorunCevaplayıN, 34 dk. önce

Çok çok özür dilerim yanlış anladım. Zorunlu hizmetten muafsaniz belgelemek zorunda degilsiniz

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