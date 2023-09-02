KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


02 Eylül 2023 07:00
30.dönem sözlü heyecanı

30.dönem girenlerdenim mülakatta herşey iyi gitti ses duruş soruyu açıklama konuşma vs titreme kekeme sesi seviyesi düşüklüğü hiç bişey olmadı sorulan kişisel sorularıda normal bi şekilde cevapladım ama bacaklarım titryordu soruyu soran bariz gördü titredi bacaklarıma baktı çünkü bi ara ondan sonra daha fazla soru sordu yine sorunsuz geçti heyecanım cevaplara ve sesime yansımadı ama bacaklarıma yansını baya bu büyük bi elenme sebebimi yada kötü bi durum mu yoksa heyecanı normal görüyorlar sadece cevaplara kendini ifade etmenemi bakıyorlar

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