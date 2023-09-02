Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


02 Eylül 2023 07:13
Teknik öğretmenlik mi? Teknisyelik. Mi?

Kamuda 657 ye tabi teknisyen olarak gorev yapıyorum. Brans ogretmeni olarak atamam oldu. Teknisyenliktwn öğretmenliğe geçiş yaomak ne kadar mantıklı budurumda olan varsa görüşlerini alabilirmiyim?

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