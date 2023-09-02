Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 07:58
Köy okulu sorunu

Ben okul tercih ederken km göre tercih yaptım. 41 ile gelecek bir okul da yazmışïm ve o geldi. Biliyorsunuz tercih süresi de kısaydı. Ben müdür yetkiliyim ve 1,2,3,4'ü beraber okutacağım. Okul harabe bir halde onu hallederim dedim ama servis yok. (lojmanı da kullanılmaz halde)Okulum sapa kalıyor. Tek başına taksi tut git tarzı yaklaşılıyor. Kadın ve 23 yaşında bir öğretmen olarak nasıl tanımadïğım biri ile gideyim. Hadi taksiyi tuttum kadın olduğumu da bir kenara bïraktım diyelim ücreti 10.000 den aşağı tutmayacak o da şimdilik. Peki beb ne yiyip içeyim kiraya ve yola mı çalışayım? Gerçekten o kadar bunaldım ki. Beni görevlendirmeyle başka okula almaları gerek ulaşımï olan tek kalmadığım bir okula&#128532; Bakın işten kaçmıyorum ama insanlar sizi kaderinize terk ediyor. Mesleği bırak git diyor halbuki nasıl meslek aşkım vardı benim&#128549; çok zor durundayım ne yapabilirim


teachertobe
Memur
02 Eylül 2023 08:19

İsteyin hocam görevlendirme bu yazdıklarınızı da dilekçe de belirterek. İlçe milli eğitimdeki yetkili kişilerin de yanına gidin konuşun


sanatogretmeni
Aday Memur
02 Eylül 2023 08:30

Köydeki okul değil ya tabi gitmeyin.. Oh ne ala memleket.

Sen gitmezsen, o gitmezse kim gidecek? Filmlerde, dizilerde izlerken güzel ama değil mi? Bak ne güzel köyde öğretmenmiş diyoruz ama başımıza gelince ben ne yapacam oluyoruz öyle mi?


Ayhan255
Aday Memur
02 Eylül 2023 08:46
Öğretmenim hayırlı olsun. Tavsiyem lojmanı kullanılabilir hale getirmek için mücadele etmeniz. Tabi buradan ne kadar kötü olduğunu bilemeyiz lakin sizin için en iyisi bu gibi duruyor.

ogretmenimbenim1.
Aday Memur
02 Eylül 2023 08:52

Hocam görüştüm ama bir şey yapacağa benzemiyorlar. Allah bûyük hocam tarzı yaklaşıyorlar. Bunalıma gireceğim yakındır

teachertobe, 2 saat önce

İsteyin hocam görevlendirme bu yazdıklarınızı da dilekçe de belirterek. İlçe milli eğitimdeki yetkili kişilerin de yanına gidin konuşun


ogretmenimbenim1.
Aday Memur
02 Eylül 2023 08:53

Ben gitmeyeyim mi diyorum. Bana ulaşım sağlasınlar ve bu kadar külfetli olmasn çözüm üretsinler yardımcı olsunlar. Gözünde ışıkla gelen bir öğretmeni bunalıma sokmasınlar

sanatogretmeni, 1 saat önce

Köydeki okul değil ya tabi gitmeyin.. Oh ne ala memleket.

Sen gitmezsen, o gitmezse kim gidecek? Filmlerde, dizilerde izlerken güzel ama değil mi? Bak ne güzel köyde öğretmenmiş diyoruz ama başımıza gelince ben ne yapacam oluyoruz öyle mi?


ogretmenimbenim1.
Aday Memur
02 Eylül 2023 08:55

hocam evi tuttum ve ben kadın olarak tanımadığım bir köyde imkansızlıklarla kalamam ki. Gercekten çıkmazdayım

Ayhan255, 1 saat önce
Öğretmenim hayırlı olsun. Tavsiyem lojmanı kullanılabilir hale getirmek için mücadele etmeniz. Tabi buradan ne kadar kötü olduğunu bilemeyiz lakin sizin için en iyisi bu gibi duruyor.

ogretmenimbenim1.
Aday Memur
02 Eylül 2023 08:56

Teşekkür ederim bu arada. Burada kış cetin geçer. O yüzden orayı ne kadar yaşanılacak hale getirsem de imkanı yok ki ben o hale getirene kadar kar yağar

ogretmenimbenim1., 54 dk. önce

hocam evi tuttum ve ben kadın olarak tanımadığım bir köyde imkansızlıklarla kalamam ki. Gercekten çıkmazdayım


Ayhan255
Aday Memur
02 Eylül 2023 09:05
İşiniz zor öğretmenim sizlere kolaylıklar dilerim

ogretmenimbenim1.
Aday Memur
02 Eylül 2023 09:06

Çok zor hocam. İstifa raddesine geldim ama bunca cabami cope atmis olurum bunu da yaparsam


Ogr.1
Memur
02 Eylül 2023 09:23

Hocam öncelikle hayırlı olsun, sonra da geçmiş olsun. Sizi yalnıcaz sizin durumunuzdaki öğretmenler anlar. Lojman olsa dahi bu tarz bir yerde yaşamak çok zor. Sizi zor günler bekliyor. Bunu bilerek sabrederek , nasıl bir çözüm bulunur diye araştırarak ilerlemeniz en doğrusu. Şu an içinde bulunduğunuz durumun benzerini yaşadım. İnsan kendisini kimsesiz hissediyor. Gerçekten çok zor. Allah yardımcınız olsun. Şunu yapın bunu yapın diyebilecek size bir çözüm sunacak pek bir durum değil açıkçası, içinde bulunduğunuz durumu cidden yaşayanlar bilir çünkü. İnşallah sabredip işlerin yoluna gireceği günleri görebilirsiniz.

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