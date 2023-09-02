Köy okulu sorunu

Öğretmenim hayırlı olsun. Tavsiyem lojmanı kullanılabilir hale getirmek için mücadele etmeniz. Tabi buradan ne kadar kötü olduğunu bilemeyiz lakin sizin için en iyisi bu gibi duruyor.

Öğretmenim hayırlı olsun. Tavsiyem lojmanı kullanılabilir hale getirmek için mücadele etmeniz. Tabi buradan ne kadar kötü olduğunu bilemeyiz lakin sizin için en iyisi bu gibi duruyor.