Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Eylül 2023 08:10
Hakem heyeti kararı resmi gazetede yayımlandı mı

Arkadaşlar kararın resmi gazetede yayımlanması gerekmiyor mu?


furkan_02
Memur
02 Eylül 2023 09:19

Daha yayımlanmadı.

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