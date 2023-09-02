Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 08:24
Haftasonu kararname gönderilir mi?

Haftasonu gönderilir mi arkadaşlar il emrine kalanlar için kararname? Hala yok çünkü. Yoksa pazartesiye mi kalır? İdare sen de ara ara kontrol et hocam dedi dün ama nerden edeceğim ki ben?


sanatogretmeni
Aday Memur
02 Eylül 2023 08:28

Hocam MEBBİS'e düşmüştür zaten kararnameler. En son yapılan atamada kararnameler MEBBİS üzerinden gönderildi okullara. Okul idareniz iyi kontrol etsin. Eğer orada da yoksa pazartesiye kaldı mecburen.


çılgıntürkçeci
Şube Müdürü
02 Eylül 2023 09:06

Kararnameler dün okula geldi. Sizin oraya da gelmiştir. Belki okula göndermemişlerdir.

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