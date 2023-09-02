Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 08:30
Depremzede Öğretmenlere Şartsız Tayin Hakkı Verilmelidir

Hayırlı günler sevgili öğretmenler,

Biliyorsunuz dün akşam bir duyuru yayınlandı. Duyuruda tayinin kapsamı çok dar. Deprem bölgesindeki bütün öğretmenlerimiz ve aileleri zor şartlar yaşadı. 2 büyük depremi yaşamış olmanın verdiği psikolojik-ruhsal ve de bedensel zorluk bugün 4 il 2 ilçede yıkımların hâlâ devam etmesiyle devam ediyor. Malatya'da vali 30bin binanın henüz yıkılmadığını ve Aralık sonuna bitecek şekilde yıkım firmalarına talimat verildiğini söyledi. Küçük çocukları olan aileler var, o zorlu süreci bu yaşta yaşadılar. Bizzat öğretmenlerimizden ciddi manada yıprananlar oldu.

20 yılı aşkın hizmet süresi olup deprem bölgesine geçtiğimiz sene içerisinde tayin istemiş ve dolayısıyla 3 yıllık çalışma şartını doldurmamış öğretmenlerimiz il dışı tayin isteyemediler.

Mart gibi yapılan depremzede öğretmenler için olan tayinde istenilen doğru belgeleri yüklememesine rağmen, alakasız/eksik belgeler yükleyerek tayinlerinin çıktığını duyduğumuz insanlar oldu. Milli Eğitim Bakanlığı madem o süreçte her başvuranın tayinini yapacaksa neden açık açık duyuruya yazmadı?

Milli Eğitim Bakanlığı deprem gibi büyük zorluğu yaşamış ve hâlen kalıntıları devam eden ve ne kadar süre de devam edeceği öngörülemeyen bu zorlu süreçte öğretmenine sahip çıkmalıdır. Öğretmenler her türlü fedakarlığı yapıp hizmetlerini bu zamana kadar devam ettirmişken Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olan bu durumu öğretmenlerin belki de ömürlerinde bir defa yapacakları bu tayini esirgememelidir.

Depremzede öğretmenler için tayin hakkı verilmeli,

3 yıllık çalışma şartı aranmamalı,

Hasar durumuna göre sınırlandırma yapılmamalıdır.

Zira deprem bölgesindeki 3 yıl çalışma şartını doldurmuş öğretmenlerin tamamı bu süreçte tayin isteyip gitmediler. Bir kısmı bulundukları yerde devam etti. Yani bu tayin hakkı verilse dahi yine de istemeyecek öğretmenler olacak, bütün öğretmenlerin terk etme gibi bir durumu olmaz. Kaldı ki bakan öğretmen eksiğinin olmadığını fazlası olduğunu söylemişti.

memurlar.net ve diğer öğretmen ve kamu siteleri, eğitim sendikaları asrın felaketi diye tabir edilen bu süreci yaşamış öğretmenlerimiz için üzerine düşen görevi yapmalıdır.

Sayın bakan Yusuf bey 2. il dışı müjdesini verirken öğretmenlerin getirdiği çiçeklerin fotoğrafını paylaşmıştı. Belki depremzede öğretmenler taleplerini çiçek veremeden iletmiş olabilir, 6-7-8 Eylül'de bu tayin süreci başlamadan tayin kapsamı genişletilmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığımızın üzerine düşen bu görevi yapacağı inancındayız.

Selamlar.


ogretmenim2
Aday Memur
02 Eylül 2023 08:32

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi 444 0 632'yi arayarak talep oluşturalım.

Sosyal medyada sayın bakan Yusuf Bey'i @Yusuf__Tekin ve personel genel müdürü Bülent Bey'i @cftcblnt etiketleyerek bu husustaki taleplerimizi tayin döneminden önce fazlasıyla dile getirelim.

Bütün öğretmenlerimizin Allah yardımcısı olsun.

Milli Eğitim Bakanlığımız'ın üzerine düşen bu görevi yapacağı inancındayız.


Eversst
Aday Memur
02 Eylül 2023 08:54

Yazdıklarınıza sonuna kadar katılıyorum hocam ve destekliyorum...Yüzyılın depreminde kaşul olmaz şart olmaz..

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