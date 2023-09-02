Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Eylül 2023 10:53
Kavga Konusu

Sevgili meslek büyüklerim teşkilatta yeniyim ve alanım olmayan bir konu Polis memuru olarak çalışmaktayım Komşumun yanlış davranışları oldu korkutmak anlamında kesici ve delici bir demirbaş kullanmadan darp etmek istiyorum bana yasal yönden ne gibi cezalar gelebilir


mayktaysın
02 Eylül 2023 10:58
skine ve daşşana tekme at kdkdkdldl

Türk Polis Teşkilatı
Memur
02 Eylül 2023 11:13

Eğer memurlukta 1 yıl ve üzeri hapis cezası alırsan (para cezasına çevrilmesi fark etmez) memurluktan ihraç olursun. Ve memur olduğun için alacağın ceza iki katına çıkıyor. Yani 5 aydan fazla ceza almaman gerekiyor. Ben olsam suç işlemesini beklerdim.

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