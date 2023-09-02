KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


02 Eylül 2023 11:12
Thy kabin memurluğu mu büro memurluğu mu?

Merhaba,

Gençlik spor bakanlığı nda büro personeli yim. Thy nin açmış olduğu kabin memurluğuna başvurdum.online ingilizce sınavını geçtim.sırada mülâkat var. Olduğu takdirde, büro memurluğu nu bırakmalı miyim?39 yaşındayım.yaptığım seçim geri dönülemez olacak.bu yaştan sonra,pişman olduğum takdirde ne memurluğa dönebilirim, ne de hostes olabilirim...değerleri fikirlerinize ihtiyacım var...

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