Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Eylül 2023 11:34
Sendikadan nasıl istifa edilir
İnternette aradım dilekçe dolduruyormuşuz.ama o dilekçede anlamadığım bir sürü kısım var.ayrıca doldurduğumu dilekçeyi kurumda kime vereceğiz

üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
02 Eylül 2023 11:40

siz edemezsiniz bos yere anlatmicam

siz de o go. yok

dirildanir dirildanir oturursunuz yerinize

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