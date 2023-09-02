Mukavemetlerde Savcı Arkamda Durmuyor Yalanı

Bu cümleyi sık sık duyarsınız fakat kimse işin aslını anlatmaz. Bu durumun nedeni müdahale yapan polisin yanlış müdahale etmesidir.

Şahsı etkisiz hale getirken kanunda belirtilmiş olan maddi unsurları kullanmak yerine tekme ve yumruk kullanırsanız ceza alırsınız. El ve ayaklarınızı şahsı darp etmek için değil, zapt etmek, yere yatırmak ve kelepçe takmak için kullanırsanız ceza almazsınız. Tabi maddi unsurları kullanırken orantılı olmak zorunda olduğunuzu unutmayın. Eğer sizin kolunuz kızarmış, yakaladığınız şahsın kolu kırılmış olursa bu işkenceye girer.

Şahsı etkisiz hale getirene kadar şahsın size göstermiş olduğu mukavemet ve ettiği küfürler orantılılık ilkesini aşmanızı haklı çıkarmaz.

Müdahale esnasında şahsın size vermiş olduğu zararın cezasını hakim verir, siz değil.

Bu kaidelere uyduğunuz sürece mukavemet davaları sizin lehinize sonuçlanacaktır. Siz profesyonelsiniz denmesindeki maksat budur. Karşı taraf kanunlara uymuyor diye size de kanuna uymama hakkı doğmaz.