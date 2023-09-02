Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Eylül 2023 12:00
4b li olarak 2 farkli kuruma atanmak

Arkadaşlar merhaba, diyanet başkanlığına 4b destek personeli olarak tercih yapmaya hak kazandim yaşadığım şehre gsb kontenjan açmıştı orayada 4b destek personeli olarak basvurumu yaptım gsb ninde gelmesi halinde birbirine sorun teşkil edrmi

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