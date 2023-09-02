Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 12:07
şehirler arası nakliye

Öncelikle yeni atama yerlerinin başta siz ve ailenize, vatana ve millete hayırlı olmasını dileriz.

Şehirler arası yapacağınız taşıma işleriniz için bizleri de arayabilir ve fiyat ve koşullar hakkında bilgi alabilirsiniz.

https://tepenakliyat.com.tr/

Çağrı Merkezi : 444 5 906

Çok Yazılan Konular

1350 tl eğitim ödeneği. Harca harca bitmez4 il 2 ilçeye Tayin ????Memnun musunuz ? Kimler tercih yapacak. Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçeye 2. İller arası tayin hakkı2024 yılında zam 15+10 oldu İl emri mazeret kararnameİzmir yazdım pişmanım2022 EKYS puanlarının ÖSYM tarafından güncellenmesiİstifayı ne zaman vermeliyim?Köy okulu sorunuAtama Kararnameleri hk.

Sözlük

Bugün olanlar 4 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 3 selvi boylum al yazmalım 6 aşkın 500 günü 4 ateşi de biz bulduk bizden önce ateş mi vardı sorusu 2 ayrak 1 put 1 31.08.2023 beşiktaş vs dinamı kiev maçı 4 bir peynire 880 bin TL vermek 1 kürk mantolu madonna 1

Son Haberler

Disiplin soruşturması devam eden memur emekliliğini isteyebilir mi?Çankırı'da altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi öldüİç Anadolu ve Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısıPazarcı esnafı, market fiyatlarını protesto ettiİstanbul'da terörle mücadele kapsamında denetim yapıldı

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi