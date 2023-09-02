Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Eylül 2023 12:10
evden eve nakliyat

Öncelikle tayini çıkan arkadaşların yeni görev yerlerinin başta kendileri ve ailelerine, vatana ve millete hayırlı olmasını dileriz.

İstanbul Merkezli faaliyet gösteren nakliye şirketimizden taşıma desteği ve nakliye ile ilgili merak ettiğiniz her hususu arayıp öğrenebilirsiniz.

https://tepenakliyat.com.tr/

Çağrı Merkezi: 444 5 906

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