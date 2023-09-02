KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


02 Eylül 2023 12:18
30. pomeme planlama bekleyenler.
29. dönemde POMEM kazanıp askerden dolayı eğitimi 30. döneme ertelenen var mı ?

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