KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


02 Eylül 2023 12:19
KGK Uzman Yard. İlanı

Arkadaşlar kurum hakkında bilgileriniz neler, meslek personel yönetmeliğinde "bağımsız denetçileri ve bağımsız denetim şirketlerini denetler" gibi ibareler var ama pek kafama oturmadı. Ne üzerine çalışıyorlar, branşlaşma vs. ayrıntıları bilen birileri aydınlatırsa sevinirim^^

Çok Yazılan Konular

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ile Meslek Memuru AlımıBu puanlar ile hangi kurumlara başvuru yapabilirim.ÖSYM Uzman Yardımcılığına Başvuracaklar

Sözlük

uyarı 4 İçinden geleni söyle 6 perest eki 1 Buraya nasıl düştünüz 9 iyi paraya nelerden vazgeçebilirsiniz 1 aşkın 500 günü 4 Çizgisini bozmayan insan 5 Asya.00 4 mantı 4 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 2

Son Haberler

Disiplin soruşturması devam eden memur emekliliğini isteyebilir mi?Çankırı'da altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi öldüİç Anadolu ve Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısıPazarcı esnafı, market fiyatlarını protesto ettiİstanbul'da terörle mücadele kapsamında denetim yapıldı

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi