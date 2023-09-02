Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


02 Eylül 2023 12:40
GSB Güvenlikten Sağlık Bakanlığı'na geçiş

GSB' den özel güvenlik olarak atanırsam istifa edip aynı KPSS puanımı kullanarak Sağlık Bakanlığı'ndan kendi branşımdan atanabilir miyim?

GSB güvenlikten atanıp feragat edersem KPSS puanını 1 yıl kullanamama gibi bir cezası var mıdır?

Çok Yazılan Konular

Kurumlar arası geçişTarım bakanlığı koruyucu giyimTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Gençlik ve Spor Bakanlığı destek personel alımı Gençlik ve Spor Bakanlığı Taban Puanları HakkındaKadroludan Memurluktan Sözleşmeliye Memurluğa GeçişMilli savunma bakanlığı uzman memurGsb sözleşme personel alımı (özlük hk. tayin eş durumu)Dışişleri bakanlığı Şoför alımıDSİ 908 işçi hk

Sözlük

kürk mantolu madonna 1 selvi boylum al yazmalım 6 'W'şeklinde oturmak 5 İçinden geleni söyle 6 ayrak 1 Katarsis 2 balkondan halı silkmek 2 Yaran facebook durum güncellemeler 1 zeki demirkubuz 1 bokun tarihi 1

Son Haberler

Disiplin soruşturması devam eden memur emekliliğini isteyebilir mi?Çankırı'da altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi öldüİç Anadolu ve Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısıPazarcı esnafı, market fiyatlarını protesto ettiİstanbul'da terörle mücadele kapsamında denetim yapıldı

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi