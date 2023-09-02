Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


02 Eylül 2023 13:57
Üniversite Mimar Maaşları

Merhaba arkadaşlar güncel olarak üniversitede çalışan mimar ne kadar maaş alıyor bilgisi olan var mı? Ve ilande 7/24 çalışma esasına uygun tabiri var bu vardiyalı çalışmada olabileceği anlamına mı geliyor?

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