Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Eylül 2023 14:22
acil bu habere bakın
https://www.kamudanhaber.net/toplu-sozlesmeye-gore-ocak-2024te-bir-memur-kok-maasa-yapilan-zam-ve-seyyanen-zamma-gore-ne-kadar-maas-alacak

Uzmanmaliyeci34
Daire Başkanı
02 Eylül 2023 15:20
Ne kadar mal siteler varya. Millet de inanıyor buna. İnternete ne yazılsa inanıyor insanlar ama açıp kanunu okuyalım demiyorlar. Hala kök maaş var diyenler var ama bordro da öyle bir kalem yok. Ama ısrarla bu haberlere inanıyorlar. Ben artık art niyet arıyorum yalan haber yaymak da suç teşkil ediyor.
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