acil bu habere bakın

Ne kadar mal siteler varya. Millet de inanıyor buna. İnternete ne yazılsa inanıyor insanlar ama açıp kanunu okuyalım demiyorlar. Hala kök maaş var diyenler var ama bordro da öyle bir kalem yok. Ama ısrarla bu haberlere inanıyorlar. Ben artık art niyet arıyorum yalan haber yaymak da suç teşkil ediyor.

Ne kadar mal siteler varya. Millet de inanıyor buna. İnternete ne yazılsa inanıyor insanlar ama açıp kanunu okuyalım demiyorlar. Hala kök maaş var diyenler var ama bordro da öyle bir kalem yok. Ama ısrarla bu haberlere inanıyorlar. Ben artık art niyet arıyorum yalan haber yaymak da suç teşkil ediyor.