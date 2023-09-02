KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Eylül 2023 14:33
2022 kpss gsb branş sıralaması paylaşımı

Gsb kabul ettiği bölümlerde sıralama paylaşıp bi öngörü oluşturabiliriz

İktisat

Çalışma ekonomisi

Ç.E. ve End. İlş.

Ekonometri

Ekonomi

İnsan kaynakları

İnsan kaynakları yönetimi

İşletme

Kamu yönetimi

Maliye

Muhasebe

Muhasebe finans

Siyaset bilimi kamu yönetimi

P3 : 81.18 puan

Sıralama : 4200

Uluslararası ilişkiler


ömer serkan
Şube Müdürü
02 Eylül 2023 14:43

Bölüm çeko puan 76.74 sıralama 496 siz nereyi yazdınız?


ömer serkan
Şube Müdürü
02 Eylül 2023 14:47

Pardon ben sadece çeko için 496 demişim benim 10bin falandı belli olmaz bakalım


mrtylcn
Aday Memur
02 Eylül 2023 14:48

Hocam yazdığım bölümleri seçip sıralama yapacaksınız. Ben Kırklareli tercih ettim

ömer serkan, 2 saat önce

Bölüm çeko puan 76.74 sıralama 496 siz nereyi yazdınız?


ömer serkan
Şube Müdürü
02 Eylül 2023 14:51

Ama bölümlerin yarısı boş yaa hiç bi üniversitede öyle bölüm yok mesela çalışma ekonomisi diye ayrı bir bölüm yok


ömer serkan
Şube Müdürü
02 Eylül 2023 14:52

Ben de Şanlıurfa?yı yazdım bakalım

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