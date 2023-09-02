Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Eylül 2023 14:33
1. Siirt 2. Muş 3. Bingöl tercihleri hakkında???

Kıymetli arkadaşlar bu üç ilin lojman çalışma sistemi şehrin eğitim okul durumu hakkında bilgi yazabilcek var mı ikinci şark için düşünüyorum

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