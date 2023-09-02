Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Eylül 2023 14:44
kamera ve müdürün giren çıkanları izlemesi

haliyle hastanede kamera var. ben savcılık kararıyla geriye dönük görüntüler izlenebilir diye biliyorum. müdürün kafasına göre gireni çıkanı izlemesi kabul edilen bir şey mi


Quennn
Aday Memur
02 Eylül 2023 14:46
hastanede yetkili kişiler izleyebilir

danismatik
02 Eylül 2023 15:49

Hastanedeki güvenlik kameralarıyla ilgili görüntülerin izlenmesi genellikle belirli yasal prosedürlere tabidir. Savcılık kararı gerekebilir ve izleme genellikle yasal bir temele dayanmalıdır. Müdürün kendi takdirine bağlı olarak bu tür izlemeleri yapması genellikle kabul edilmeyebilir ve gizlilik haklarına saygı gösterilmesi önemlidir. Hukuki danışmanlık almak ve yerel yasal düzenlemeleri incelemek bu konuda daha fazla bilgi sağlayabilir.

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