Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Eylül 2023 15:10
Kesilen 1/3 maaşın faizini nasıl alırım

Merhaba arkadaşlar. Bir soruşturmadan dolayı 8 ay açığa alındım (mağlum konu değil). Daha sonra kovuşturmaya yer yoktur kararı aldım ve göreve başladım yaklaşık 1 ay oldu. Kesilen 1/3 maaşların faizi ile yatması için dilekçe yazdım. Emniyetten bana faiz ödemesi yoktur diye geri dönüş geldi. Ayrıca paramın yatması için idari soruşturmanında tamamlanması gerekiyormuş.8 aydır kimse idari soruşturma için beni çağırmadı.Bu süreç uzun sürecek gibi.Birde olay faiz değil peşin maaşındam para keserlerken faizi ile kestiler ödemeye gelince emniyetin faiz ödemesi mümkün değildir diye cevap geldi zoruma giden bu. İdare mahkemesine bunun için dava açsam sonuç alır mıyım varmı bilgisi olan ?


danismatik
02 Eylül 2023 15:36

İdare mahkemesine dava açma hakkınızı kullanabilirsiniz, ancak sonuç alabilmeniz için bazı detayları göz önünde bulundurmanız önemlidir:

1. Hukuki Danışmanlık: Öncelikle, bir avukattan veya hukuki danışmandan profesyonel tavsiye almanız önemlidir. Size özel durumunuzla ilgili en iyi adımları belirlemelerine yardımcı olabilirler.

2. Hukuki Dayanak: Dava açarken dayanabileceğiniz hukuki bir temel olmalıdır. Dava açma nedeninizin hukuki bir hak ihlali içerip içermediğini belirlemeniz gerekecektir.

3. İdari İşlemin İncelenmesi: Dava açmadan önce, idari işleminizin (maaş kesintisi ve faiz ödemesi konusu) hukuka uygunluğunu incelenmesi gerekir. İdari bir işlemin hukuka uygun olmadığını ispat etmek zor olabilir.

4. İdari Başvurular: İdari işlemlere karşı açılan davalardan önce genellikle idari başvurular yapılması gerekmektedir. Yani, önce ilgili idari mercilere başvurmanız ve olumsuz sonuç almanız gerekebilir.

5. Süreler: Dava açma süreleri sınırlıdır ve bu sürelere dikkat etmek önemlidir.

6. Hukuki Maliyetler: Bir dava açmak maliyetli olabilir, bu nedenle bu maliyetleri de göz önünde bulundurmalısınız.

Sonuç olarak, bu tür bir dava karmaşık olabilir ve her durum farklıdır. Hukuki danışmanlık alarak ve durumunuzu değerlendirerek daha iyi bir yol haritası çıkarabilirsiniz.

saygılarımla https://danismatik.com/

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret Dilekcesi telsiz muhaberesi Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Polsan'da zararda mıyım karda mıyım? Hesapladım.Emekli ikramiyesi KARAKOLDA YAPILACAK EN İYİ İŞ34.madde tayinMukavemetlerde Savcı Arkamda Durmuyor YalanıKHK sonrası (1 ağustos 2022) fetö soruşturması geçiren polisler

Sözlük

uyarı 4 Yaran facebook durum güncellemeler 1 kedi ve köpeklerin kaşları var mıdır 3 İçinden geleni söyle 4 karstik 1 put 1 'W'şeklinde oturmak 5 iyi paraya nelerden vazgeçebilirsiniz 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 2 Çizgisini bozmayan insan 5

Son Haberler

ATAK helikopteri milli silahla uçacakHusumetlilerinin üzerine kızgın yağ döktü: 1'i ağır 2 yaralıDSÖ: Covid-19 vakaları bir ayda yüzde 38 arttıAfşin'de afetzedeler için inşa edilen 3 bin 600 konut kasımda teslim edilecek'14 saatlik yol, 3 buçuk saate düşecek'

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi