Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Eylül 2023 15:19
Lisans, mezunu olup önlisans okuyarak önlisans, KPSS den atanabilme

Merhaba,

37 yaşındayım aöf işletme lisans mezunuyum. Lisans KPSS çok zor geldiği için başarılı olamadım. İkinci üniversiteye geçip önlisans bölümü okuyup önlisanstan KPSS ye girip atana bilirmiyim. birde yaş şartı aramayan önlissns bölümleri hangisi.


danismatik
02 Eylül 2023 15:33

Evet, ikinci üniversiteye geçip önlisans bir bölüm okuyarak önlisans diploması aldıktan sonra KPSS'ye girebilir ve atanabilirsiniz. Önlisans diploması ile KPSS sınavına katılabilir ve başarılı olmanız durumunda kamu sektöründe iş başvurularına hak kazanabilirsiniz. Ancak önce hangi önlisans programını seçeceğinizi ve bu alanda nasıl bir kariyer hedeflediğinizi düşünmeniz önemlidir. İkinci bir üniversite eğitimi almak büyük bir karardır, bu nedenle bu konuda iyi araştırma yapmanız ve hedeflerinize uygun bir programı seçmeniz önemlidir.

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