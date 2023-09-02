Ek dersler hakkında

Ek dersler genellikle öğretmenlerin isteğe bağlı olarak alabileceği ek bir gelir kaynağıdır. Ancak ek derslere katılmak zorunlu değildir. Eğer ek derslere girmek istemiyorsanız, bu konuda bir yükümlülüğünüz yoktur. Maksimum ders saatinizi doldurmak istemiyorsanız, mecburi olan 21 ders saatinin üstünde derslere girmek zorunda değilsiniz.

Ancak bu konuda okulunuzun veya ilgili yönetmeliklerin politikalarını incelemeniz ve yerel düzenlemelere bağlı olarak ek derslere katılmamanın size nasıl etki edebileceğini değerlendirmeniz önemlidir. Herhangi bir sorun yaşamamak için, durumu okul yönetimi veya ilgili makamlarla açık bir şekilde iletişim kurmanız faydalı olabilir.

https://danismatik.com/