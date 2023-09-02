KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Eylül 2023 15:35
Ek dersler hakkında

Merhaba arkadaşlar İstanbul?da bir meslek lisesine atandım okulda benim branşımda yeteri kadar öğretmen olmadığı için maksimum ders saati alıyorum yani 30 saat ama mecburi olan 21 ders saatinin üstünde çalışmak istemiyorum ben bu derslere girmezsem de açık olmuş oluyor bu durumda ek derse girmek zorunda mıyım yoksa bunları reddetme hakkım var mı hukuki bir zorunluluk var mı onu merak ediyorum başıma bir problem gelsin istemem zira müdürüm ve müdür yardımcılarıma güvenmiyorum herkes sadece kendi itibarını düşünüyor ben okula gelmek için 2 saatten uzun yol gidiyorum her gün ve artık verdiğim yol ücretini karşılamıyor ek dersler maalesef


danismatik
02 Eylül 2023 15:44

Ek dersler genellikle öğretmenlerin isteğe bağlı olarak alabileceği ek bir gelir kaynağıdır. Ancak ek derslere katılmak zorunlu değildir. Eğer ek derslere girmek istemiyorsanız, bu konuda bir yükümlülüğünüz yoktur. Maksimum ders saatinizi doldurmak istemiyorsanız, mecburi olan 21 ders saatinin üstünde derslere girmek zorunda değilsiniz.

Ancak bu konuda okulunuzun veya ilgili yönetmeliklerin politikalarını incelemeniz ve yerel düzenlemelere bağlı olarak ek derslere katılmamanın size nasıl etki edebileceğini değerlendirmeniz önemlidir. Herhangi bir sorun yaşamamak için, durumu okul yönetimi veya ilgili makamlarla açık bir şekilde iletişim kurmanız faydalı olabilir.

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