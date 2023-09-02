Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Eylül 2023 15:35
MEMURLUK VE ASKERLİK

Değerli arkadaşlar herkese iyi günler. Kafamda ki bir soruyu soracaktım. Ben Devlet Hastanesinde Anestezi teknikeri olarak görev yapmaktayım. 7 aralık ta bedelli askerlik için gidecegim.Yani 7 aralık benim sevk tarihim .Kafamdaki soru ise ;1.Kasım ayında maaşımı alacak mıyım?

2.Gelince ocak ayında maaşımı alabilir miyim?

3. ben mesai tutuyorum kasım ayında tuttuğum mesailer aralık ayında ben askerdeyken yatar mı

4.Ben aralıkta askere gideceğim için ne zaman ayrılış yaparsam daha mantıklı olur (maaş alabilmek için )


danismatik
02 Eylül 2023 15:41

Merhaba! Sorularınıza sırasıyla cevap vereyim:

1. Kasım ayında maaşınızı alıp almayacağınız, hastanenizin ödeme politikalarına ve iş sözleşmenize bağlı olabilir. Genellikle maaşlar ayın sonunda ödenir, ancak bazı hastanelerde farklı ödeme tarihleri de olabilir. İş yerinizin insan kaynakları veya maaş departmanı ile iletişime geçip kesintiler ve ödeme tarihleri hakkında net bilgi alabilirsiniz.

2. Ocak ayında maaş alabilmeniz mümkün olabilir, ancak bu da hastanenizin politikalarına ve iş sözleşmenize bağlıdır. İşe dönüş tarihiniz ve hangi günün ödeme dönemine denk geldiği önemli olacaktır. Yine insan kaynakları veya maaş departmanı ile iletişime geçip bu konuda bilgi almanız faydalı olacaktır.

3. Kasım ayında tuttuğunuz mesaileri aralık ayında alıp alamayacağınız da hastanenizin politikalarına bağlıdır. Genellikle ödenen mesailer çalışma dönemi içinde yapılmalıdır, bu nedenle aralık ayında askerde olmanız durumunda bu mesailerin ödenip ödenmeyeceğini iş yerinizle görüşmelisiniz.

4. Maaş alabilmek için ayrılış yapmanın en mantıklı zamanı, işe dönüş tarihinize ve ödeme tarihlerine bağlıdır. İşe dönüş tarihiniz ve maaş ödeme dönemi arasındaki denklemi sağlayarak maaşınızı kaybetmeden askere gitmek isterseniz, insan kaynakları veya maaş departmanı ile işbirliği yaparak en iyi planı yapmanız önemlidir.

Unutmayın ki iş ve askerlik planlaması kişisel koşullarınıza ve iş yerinizin politikalarına bağlı olarak değişebilir, bu nedenle resmi bilgilere başvurmanız önemlidir.

saygılarımla danismatik.com

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