MEMURLUK VE ASKERLİK

Değerli arkadaşlar herkese iyi günler. Kafamda ki bir soruyu soracaktım. Ben Devlet Hastanesinde Anestezi teknikeri olarak görev yapmaktayım. 7 aralık ta bedelli askerlik için gidecegim.Yani 7 aralık benim sevk tarihim .Kafamdaki soru ise ;1.Kasım ayında maaşımı alacak mıyım?

2.Gelince ocak ayında maaşımı alabilir miyim?

3. ben mesai tutuyorum kasım ayında tuttuğum mesailer aralık ayında ben askerdeyken yatar mı

4.Ben aralıkta askere gideceğim için ne zaman ayrılış yaparsam daha mantıklı olur (maaş alabilmek için )