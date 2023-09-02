KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


02 Eylül 2023 15:43
Pomem geçmiş mülakat açıklama süreleri.

Arkadaşlar selamlar, geçen 10 dönemin sözlü mülakat yerleri açıklandığı gün ile mülakat sonuçlarının açıklandığı tarihler arasında ki ortalama zamanı inceledim. Belli olmaz ama belki arkadaşlar fikir sahibi olurlar. Bu senede 2 veya 3 sonra yani ekim veya kasım gibi açıklanacağını düşünüyorum ama 29. dönem erken mezun olursa 1 ay sonra da açıklanır.

20. Dönem 2 ay

21. Dönem 1 ay

22. Dönem 2 ay

23. Dönem 2 ay

24. Dönem 2 ay

25. Dönem 5 ay

26. Dönem 5 ay

27. Dönem 4 ay

28. Dönem 3 ay

29. Dönem 2 ay

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