Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Eylül 2023 16:01
2024 ocak maaşı

Sendikalar en düşük memur maaşı &#8453;44 enflasyon öngörerek 32000 olacak şeklinde paylaşım yapıyor, hâla burda 8000 dahil değil mi dahil mi tartışması yapılıyor.. Ben hesabımı &#8453;40 maaş artışı ve 33000 lira maaş üzerinden yapmaya başladim.. Ona göre harcamalarımı ayarlayacagım

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