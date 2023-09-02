Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 16:11
3 yıl çalışma belirsizliği

Meb sağolsun yine yapti yapacağını ve yine anlam karmaşasına yol açan bir duyuru yayımladı. Başvuru şartları birinci maddede tüm öğretmenler için mi 3 yıl şartı koşulu var yoksa sadece sözleşmeliden kadroya geçenler için mi bu şart koşulmus. Anlayan beri gelsin.


zefur2015
Aday Memur
02 Eylül 2023 16:17

Hocam iyi ki açtınız bu konuyu bizim müdür sözleşmeliler için geçerli dedi emin değil ama pazartesi netlestirilir dedi bende kılavuzdan öyle anladım ama bakalim


omrtg
Aday Memur
02 Eylül 2023 16:26
sözleşmeliden kadroya geçen ve her ikisinde toplam 3 yılı dolduranlar için o şart.

alivelikonyalı
Aday Memur
02 Eylül 2023 16:41

Duyuru ne ile ilgili?


zefur2015
Aday Memur
02 Eylül 2023 16:45

Depremzede öğretmenler ile ilgili

Toplam 4 mesaj

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