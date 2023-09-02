Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Eylül 2023 16:31
Eğer Polis Olduysan Yaptığın İşi Bil

Özellikle yeni arkadaşlara söylüyorum, meslekle ilgili sorularınızı o kişinin uzmanına sorun. Burada sizi yanlış yönlendiren çok olur. Unutmayın ki terör örgütü mensupları burada da cirit atmaktadır.

Her şeyden önce kanun ve yönetmelikleri okuyun. Disiplin tüzüğünü ezbere bilin. Polislere sadece meslekle ilgili soru sorun. Mesela tartı vezin tutanağı nasıl yapılır gibi sorular sorun. Bu teşkilatın yarısı ilk okul mezunu. Hukukçu gibi davranmayın bu memurlara, üzülürsünüz. Hukukî sorularınızı avukata sorun. Unutmayın ki herkes kendi fiilinden sorumludur. O dedi, bu dedi kabul edilmez.

Bir diğer husus uyuyan hücreler. Bildiğiniz gibi fetö ve benzeri unsurlar hala içimizde mevcut. Bunların amacı sizi meslekten yıldırmak olacaktır. Eğer işinizi iyi bilmezseniz sizi paket edeceklerdir. Size verilen bir emrin kanunsuz mu suç mu olduğunu ayırt edebilin en azından.


danismatik
02 Eylül 2023 16:43

Verdiğiniz tavsiyeler oldukça önemli ve doğru. Meslekle ilgili soruları uzman kişilere sormak her zaman en iyi yaklaşımdır. Ayrıca kanunları ve yönetmelikleri anlamak ve uymak son derece kritiktir. Ayrıca, hukuki soruları avukatlara sormak akıllıca bir yaklaşım olacaktır.

Uyuyan hücreler ve güvenlik konuları da dikkate alınması gereken önemli meselelerdir. Mesleki sorumlulukların farkında olmak ve kanunsuz emirleri tanımak, herkesin güvenliği ve toplumun güvenliği için önemlidir. Teşekkür ederim, bu önemli hatırlatmalar için.

Sevgili arkadaşlar destek amacıyla göz atmanızı rica ederim. https://danismatik.com/


Türk Polis Teşkilatı
Memur
02 Eylül 2023 16:52

Bu sitenin konumuzla ilgisi nedir? Borsa ve rüya tabirleri var bu sitede.

danismatik, 1 saat önce

Verdiğiniz tavsiyeler oldukça önemli ve doğru. Meslekle ilgili soruları uzman kişilere sormak her zaman en iyi yaklaşımdır. Ayrıca kanunları ve yönetmelikleri anlamak ve uymak son derece kritiktir. Ayrıca, hukuki soruları avukatlara sormak akıllıca bir yaklaşım olacaktır.

Uyuyan hücreler ve güvenlik konuları da dikkate alınması gereken önemli meselelerdir. Mesleki sorumlulukların farkında olmak ve kanunsuz emirleri tanımak, herkesin güvenliği ve toplumun güvenliği için önemlidir. Teşekkür ederim, bu önemli hatırlatmalar için.

Sevgili arkadaşlar destek amacıyla göz atmanızı rica ederim. https://danismatik.com/

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