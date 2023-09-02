Eğer Polis Olduysan Yaptığın İşi Bil

Özellikle yeni arkadaşlara söylüyorum, meslekle ilgili sorularınızı o kişinin uzmanına sorun. Burada sizi yanlış yönlendiren çok olur. Unutmayın ki terör örgütü mensupları burada da cirit atmaktadır.

Her şeyden önce kanun ve yönetmelikleri okuyun. Disiplin tüzüğünü ezbere bilin. Polislere sadece meslekle ilgili soru sorun. Mesela tartı vezin tutanağı nasıl yapılır gibi sorular sorun. Bu teşkilatın yarısı ilk okul mezunu. Hukukçu gibi davranmayın bu memurlara, üzülürsünüz. Hukukî sorularınızı avukata sorun. Unutmayın ki herkes kendi fiilinden sorumludur. O dedi, bu dedi kabul edilmez.

Bir diğer husus uyuyan hücreler. Bildiğiniz gibi fetö ve benzeri unsurlar hala içimizde mevcut. Bunların amacı sizi meslekten yıldırmak olacaktır. Eğer işinizi iyi bilmezseniz sizi paket edeceklerdir. Size verilen bir emrin kanunsuz mu suç mu olduğunu ayırt edebilin en azından.