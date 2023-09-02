Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Eylül 2023 16:35
Norm fazlasi durumu

Yeni atandim okulumda 6 tarihciyiz ve esit olursa herkese 17 saat ders dusuyor. Bunu secmeli derslerle 21 e tamamlamak zorunda miyim? Eger norm fazlasi olursam benden baska biri daha yeni atama. Neye gore kimi baska okula gonderirler? Ona gore secmeli ders almayi dusunuyorum baska okula gitmektense.


danismatik
02 Eylül 2023 16:41

Okulunuzdaki ders dağıtımı ve seçmeli derslerle ilgili kurallar, okul yönetmeliği ve yöneticilerinizin belirlediği politikalara dayanır. Hangi derslerin seçmeli olduğu ve ders yükünüzle ilgili kararlar okulun iç politikalarına ve öğretmen ihtiyacına bağlı olabilir.

Eğer ders yükünüzü dengelemek istiyorsanız, okul yöneticileriyle iletişime geçip seçmeli derslerle ilgili seçenekleri tartışabilirsiniz. Hangi dersleri almanız gerektiğini ve ne tür bir ders yükünün okulun ihtiyacına en uygun olduğunu belirlemek için okulunuzun yönetimiyle iletişime geçmek önemlidir. Başka bir okula gitmek yerine, bu tür bir çözüm bulabilirsiniz.

https://danismatik.com/


Ayse Karadag
Aday Memur
02 Eylül 2023 16:50

Kendi alanim disinda bir ders almak istemezdim isin acigi su an 5 ogretmen yeterken 6 ogretmenl


Ayse Karadag
Aday Memur
02 Eylül 2023 17:03

Le neden boyle bir durum oluyor

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