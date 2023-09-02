Norm fazlasi durumu

Okulunuzdaki ders dağıtımı ve seçmeli derslerle ilgili kurallar, okul yönetmeliği ve yöneticilerinizin belirlediği politikalara dayanır. Hangi derslerin seçmeli olduğu ve ders yükünüzle ilgili kararlar okulun iç politikalarına ve öğretmen ihtiyacına bağlı olabilir.

Eğer ders yükünüzü dengelemek istiyorsanız, okul yöneticileriyle iletişime geçip seçmeli derslerle ilgili seçenekleri tartışabilirsiniz. Hangi dersleri almanız gerektiğini ve ne tür bir ders yükünün okulun ihtiyacına en uygun olduğunu belirlemek için okulunuzun yönetimiyle iletişime geçmek önemlidir. Başka bir okula gitmek yerine, bu tür bir çözüm bulabilirsiniz.

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