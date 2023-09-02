KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Eylül 2023 16:48
KÜTAHYA GSB BÜRO TERCİH GRUBU

https://t.me/+4RyAtcN2l-syMzE0 Kütahya büro tercih verenleri gruba bekliyoruz tek tek puan listesi çıkardık


ömer serkan
Şube Müdürü
02 Eylül 2023 16:56

Rağbet nasıl hocam sizin Kütahya'ya kaç puan konuşuluyor?


verti
Aday Memur
02 Eylül 2023 16:58

76 77 78 79 80 81

Toplam 2 mesaj

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