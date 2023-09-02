KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Eylül 2023 16:58
2023 KPSS Sınıf- 82 puan

Kpssp121 puanım 82, alanım sınıf öğretmenliği, 590. oldum, atanma ihtimalim yüzde kaç?


danismatik
02 Eylül 2023 17:04

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanınız 82 ve sınıf öğretmenliği alanında 590. sırada yer alıyorsunuz. Atanma ihtimaliniz, o yılın kontenjanlarına, diğer adayların puanlarına ve sıralamalarına, tercihlerinize ve atanma sürecinin genel şartlarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle kesin bir yüzde vermek mümkün değildir. Ancak daha yüksek sıralamalarda olmak, atanma şansınızı artırabilir. Atama sonuçları için ÖSYM veya ilgili kurumun resmi duyurularını takip etmek önemlidir.

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