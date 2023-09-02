KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Eylül 2023 17:00
HATAY GSB büro personeli tercih verenler

Arkadaşlar büro personeli olarak Hatay a tercih verenler kaç puanla tercih yaptınız telegram grubumuzda analiz yapıyoruz linki de paylaşıcam


Demodemo
Aday Memur
02 Eylül 2023 17:06

https://t.me/+itWQ1oeIkFNhMWI0


Demodemo
Aday Memur
02 Eylül 2023 17:09

https://t.me/+itWQ1oeIkFNhMWI0 Linki tıklayarak Hatay Gsb alımı grubuna gelin lütfen


ömer serkan
Şube Müdürü
02 Eylül 2023 17:10

Hatay için kaç puanlar konuşuluyor hocam grubunuzda?


Demodemo
Aday Memur
02 Eylül 2023 17:11

Siz Hataya mı tercih verdiniz hocam 82 -80-79-77 ler var

ömer serkan, 57 dk. önce

Hatay için kaç puanlar konuşuluyor hocam grubunuzda?


ömer serkan
Şube Müdürü
02 Eylül 2023 17:12

Hocam ben Şanlıurfa?ya başvurdum puanım 76.74 bakalım ama grup bulamadım hiç merak ettim böyle diğer illere rağbet nasıl diye

Demodemo, 56 dk. önce

Siz Hataya mı tercih verdiniz hocam 82 -80-79-77 ler var


Demodemo
Aday Memur
02 Eylül 2023 17:14

Telegramda il il gruplar var hocam kendi il grubunuza katılırsanız anket ve analiz yapılıyordur muhakkak

ömer serkan, 55 dk. önce

Hocam ben Şanlıurfa?ya başvurdum puanım 76.74 bakalım ama grup bulamadım hiç merak ettim böyle diğer illere rağbet nasıl diye


ömer serkan
Şube Müdürü
02 Eylül 2023 17:16

İşte grup bulsam

Demodemo, 53 dk. önce

Telegramda il il gruplar var hocam kendi il grubunuza katılırsanız anket ve analiz yapılıyordur muhakkak

Toplam 7 mesaj

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