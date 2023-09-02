Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


02 Eylül 2023 17:13
Memurluk için belgelerde fotokopi sorunu?

Atandığım yere belge teslim edeceğim fakat fotokopi makinesi yüzünden kağıtların bir kenarında siyah leke oluşmuş. Yazıyı engelleyen bir durum yok fakat sorun yaratır mı emin olamadım. Ne yapayım, sorun çıkar mı?

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