KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Eylül 2023 17:39
Elektrik Mühendisliği ve Kamu, KPSS 2024

Merhaba, yeni mezunum Elektrik mühendisiyim. Bir özel sektörde otomasyon mühendisi olarak hemen işe başladım. Mesai saatleri, baskı ve iş stresinden dolayı özel sektörün benlik olmadığına karar verdim. Orta ölçekli bir maaşla kendime daha çok zaman ayırırsam daha mutlu olacağımı düşünüyorum. Öncelikle kamuda çalışan mühendisler devleti önerir mi bunu sormak isterim.

Sınava neredeyse 1 yıl- 11 ay gibi bir süre var. Bedelli askerlik parasının bir kısmını biriktirecek kadar işte çalışmaya devam edeyim sonra sınava son 5 ay kala işten ayrılıp sadece KPSS'ye odaklansam diyorum. ( Tabi işte çalışırken giriş yapmış olmam gerekiyor.) Sizce ne kadar gerçekçi bir hedef. Henüz 22 yaşında bir mühendisim. Önerilerinizi dinlemek istiyorum.


maratonton
Memur
02 Eylül 2023 17:49

Hangi üniversite mezunu sunuz matematik alt yapıniz nasil


Halilkyn
02 Eylül 2023 17:51

Kocaeli Üniversitesi mezunuyum. Matematik alt yapım iyidir.

maratonton, 19 dk. önce

Hangi üniversite mezunu sunuz matematik alt yapıniz nasil


maratonton
Memur
02 Eylül 2023 17:57

Matematik alt yapıniz iyi ise son 5 ay sizin için yeterli olur bence 2 ayda genel kurtur u bitirip son 3 ayda hergun en az 2 deneme bitirip sınavda da rahat olursanız güzel bur derece gelir inşallah


Halilkyn
02 Eylül 2023 18:00

İnşallah. Teşekkür ederim yorumunuz için.

maratonton, 11 dk. önce

Matematik alt yapıniz iyi ise son 5 ay sizin için yeterli olur bence 2 ayda genel kurtur u bitirip son 3 ayda hergun en az 2 deneme bitirip sınavda da rahat olursanız güzel bur derece gelir inşallah

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