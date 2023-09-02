Elektrik Mühendisliği ve Kamu, KPSS 2024

Merhaba, yeni mezunum Elektrik mühendisiyim. Bir özel sektörde otomasyon mühendisi olarak hemen işe başladım. Mesai saatleri, baskı ve iş stresinden dolayı özel sektörün benlik olmadığına karar verdim. Orta ölçekli bir maaşla kendime daha çok zaman ayırırsam daha mutlu olacağımı düşünüyorum. Öncelikle kamuda çalışan mühendisler devleti önerir mi bunu sormak isterim.

Sınava neredeyse 1 yıl- 11 ay gibi bir süre var. Bedelli askerlik parasının bir kısmını biriktirecek kadar işte çalışmaya devam edeyim sonra sınava son 5 ay kala işten ayrılıp sadece KPSS'ye odaklansam diyorum. ( Tabi işte çalışırken giriş yapmış olmam gerekiyor.) Sizce ne kadar gerçekçi bir hedef. Henüz 22 yaşında bir mühendisim. Önerilerinizi dinlemek istiyorum.