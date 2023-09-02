KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


02 Eylül 2023 17:44
31 Dönem POMEM?

Merhaba, 31. Dönem POMEM?in 2024 yılı KPSS ile olacağı muhabbeti dönüyor. Eğer böyle olursa 93, 94 doğumluların hakkı yenmiş olmuyor mu? Önümüzde yerel seçimler de var. Seçim vaadi olarak en geç aralık sonunda 31. Dönem?in geleceğini düşünüyorum. Sizin bu konuda düşünceleriniz ve duyumlarımız nelerdir, paylaşır mısınız?


Ma1453
Aday Memur
02 Eylül 2023 17:58

Benim de tahminim yılsonuna doğru bir ilan geleceği yönünde. Hem seçim hem de yaş olaylarından dolayı bu zamanlarda geleceğini düşünüyorum. Her şey 29. döneme bağlı gibi. Her şey olabilir, ama 2024 KPSS beklemezler diye düşünüyorum.

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