KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


02 Eylül 2023 17:55
bekçilik
askerliğim 2024te gelicek bu süre zarfında çürük raporu alıp bekçi olabilir miyim?

Ma1453
Aday Memur
02 Eylül 2023 18:00

Bekçi olmak için askerlik yapmış olma şartı yok mu?

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Sözlük

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