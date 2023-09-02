Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Eylül 2023 17:56
4b sözleşmeliyim güvenlik personeliyim 1 aydır
eşimle kavga ettim darp yok, hakaret iddida edip beni dava etti memurluguma engel olurmu,mahkemeden ne karar çıkabilir

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