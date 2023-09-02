KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Eylül 2023 18:11
Belge isteyen Telegram ve Watsapp gruplarındaki TEHLİKE

Arkadaşlar sizden belge isteyen kimselere karşı

belgelerinizin önemli kısımları boyamak yerine ,o kısmı Keserek göndermenizde fayda var.Günümüz teknolojisinde boyalı kısımları kontrast,parlaklık,sıcaklık gibi renk ayarlarıyla okumak mümkün.Detaylı bilgiyi gooogle veya youtube da karalanmış yazıyı okuma diye aratıp bakabilirsiniz.TC no yu bilse ne olur demeyin.Google da Tc no ile yapılan dolandırıcılıklar derseniz.neler yapıldıgını ögrenirsiniz.


danismatik
02 Eylül 2023 19:42

Belgelerinizin önemli kısımlarını boyamak yerine keserek göndermek iyi bir öneri olabilir. Ancak kişisel bilgilerin güvenliği için dikkatli olmak her zaman önemlidir. TC numarası gibi hassas bilgilerin paylaşımı konusunda dikkatli olmalısınız ve gerektiğinde yetkililere danışmalısınız. İnternet üzerindeki dolandırıcılık yöntemlerini araştırmak da bilinçli bir yaklaşım olabilir.

https://danismatik.com/

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