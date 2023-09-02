Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 18:30
63 yaşına kadar nasıl çalışacağız ?

HİZMETE BAŞLAMA TARİHİNİZ 06.01.2010

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI3744

YAŞINIZ 36 yıl, 2 ay, 3 gün

SİGORTALILIK SÜRESİ 13 yıl, 7 ay, 26 gün

EMEKLİLİK ŞARTLARI (63 YAŞ/5400 GÜN)

EMEKLİLİK YAŞI 63 YAŞ

KALAN YAŞ 26 yıl, 9 ay, 25 gün%57,43

PRİM GÜN SAYISI 5400 GÜN

KALAN PRİM GÜN1656 GÜN%69,33


Millennium
Şef
02 Eylül 2023 18:56

Asıl soru 63 yaşından sonra nasıl emekli olacağız? Emeklilik maaşımızla huzurevini karşılayabilecek miyiz?


ahmetbulut47
Genel Müdür
02 Eylül 2023 19:03
özellikle 2008 sonrası atananlar malesef emeklilikte maaşlarının 3 te birini bile alamayacak bu haksızlıkta giderilmeli hiçbir emekli maaşı en son aldığı aylığın %75 inden az olmamalı ayrıca tüm yan ödeme ve seyyanen ödeme ve tazminatlar emeklilik hesabında dikkate almalı sendikaların kırmızı maddelerinden biri de bu olmalı aksi taktirde sefalet içinde geçen bir memuriyet hayatı emeklilikte açlıkla sınanacaktır..

tarih-1903
Şube Müdürü
02 Eylül 2023 19:09

nick-konu uyumsuzluğu:)


sanatogretmeni
Aday Memur
02 Eylül 2023 19:15

bizim zamanımıza kadar bir çok huzur evi açılır :))

Millennium, 1 saat önce

Asıl soru 63 yaşından sonra nasıl emekli olacağız? Emeklilik maaşımızla huzurevini karşılayabilecek miyiz?

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