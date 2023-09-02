63 yaşına kadar nasıl çalışacağız ?

özellikle 2008 sonrası atananlar malesef emeklilikte maaşlarının 3 te birini bile alamayacak bu haksızlıkta giderilmeli hiçbir emekli maaşı en son aldığı aylığın %75 inden az olmamalı ayrıca tüm yan ödeme ve seyyanen ödeme ve tazminatlar emeklilik hesabında dikkate almalı sendikaların kırmızı maddelerinden biri de bu olmalı aksi taktirde sefalet içinde geçen bir memuriyet hayatı emeklilikte açlıkla sınanacaktır..

özellikle 2008 sonrası atananlar malesef emeklilikte maaşlarının 3 te birini bile alamayacak bu haksızlıkta giderilmeli hiçbir emekli maaşı en son aldığı aylığın %75 inden az olmamalı ayrıca tüm yan ödeme ve seyyanen ödeme ve tazminatlar emeklilik hesabında dikkate almalı sendikaların kırmızı maddelerinden biri de bu olmalı aksi taktirde sefalet içinde geçen bir memuriyet hayatı emeklilikte açlıkla sınanacaktır..