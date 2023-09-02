Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Eylül 2023 18:54
Ortaöğretim bursluluk sınavı ücreti;
yarın bu sınavda görevliyiz ücreti nedir giren meslektaşımız var mı?

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