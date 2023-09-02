Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 19:38
Yolluk hesabı hatası

Yolluğu hesaplarken çocukları eklememişler. Sadece benim için yapılmış. Gittiğim yerde sıkıntı çıkar mı? Pazartesi yeniden hesaplatıp öyle mi gideyim? Tecrübeli arkadaşlar bilgi verirse çok sevinirim.

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