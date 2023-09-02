Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


02 Eylül 2023 19:54
yıllık izin yol izni?
kadrolu memurum. İznimi il dışında geçireceğim. Yol izni verilir mi bu durumda ?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
02 Eylül 2023 21:16
Zorunlu değil kurumların takdirine bağlı.
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