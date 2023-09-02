Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 20:08
İl içinde yerleşen öğretmen deprem bölgesine özgü tayinden yararlanabilir mi?

Merhabalar ben Hatay'da görev yapıyorum. Evim ağır hasarlı Hatay'da 2017'den beri çalışıyorum. Ancak il içinde tayin isteyip yerleştim. 4 il 2 ilçeye verilen tayin hakkından yararlanabilir miyim?


ozlemcosar
02 Eylül 2023 20:12

22. Maddede kılavuzda belirtilmeyen hususlar için öğretmen atama yönetmeliğine göre hareket edilmelidir minvalinde bir açıklama vardı. Bilenler yanitlarsa sevinirim.


omrtg
Aday Memur
02 Eylül 2023 20:36
Hocam siz çok şey istiyorsunuz ama olabilir

ozlemcosar
02 Eylül 2023 20:39

Neymiş çok olan?

omrtg, 1 saat önce
Hocam siz çok şey istiyorsunuz ama olabilir
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