Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Eylül 2023 20:09
Yıllık izin öncesi rapor

Arkadaşlar merhaba, devlet hastanesinde hemşireyim. Eylül 14-22 arasına yıllık izin yazdırmıştım ancak rahatsızlandığım için doktor rapor yazdı. Raporum 18 eylülde bitecek tam yıllık iznin ortasında bitiyor. Rapor yıllık izinden önce verildiği için iznim iptal oluyor mu? Rapor bitimi işe başlamalı mıyım yoksa yıllık iznim bittikten sonra mı işe başlamam gerekiyor. Bilen arkadaşlar yazarsa çok sevinirim


PRFRSR
Şef
02 Eylül 2023 21:00

Bu benim başıma gelmişti raporum bitti ise başladım sonradan tekrar rapor verdiler


PRFRSR
Şef
02 Eylül 2023 21:01

Bu benim başıma gelmişti raporum bitti ise başladım sonradan tekrar rapor verdiler

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