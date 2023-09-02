Ek ders maaşımızın üçte biri iken şimdi sekizde biri olacak.

Çok iyi olmuş destekliyorum..Ek ders denen ucubenin tamamen kaldırılması lazım yani fazla girilen derse ücret ödenmemesi lazım.. Şu öğretmen camiası bir türlü anlayamadı akıllanamadı ek dersin öğretmene atılmış en büyük kazık olduğunu.. Devlet resmen sigortasız işçi çalıştırıyor yahu görmüyormusunuz? anlamıyor musunuz? Fazla mesai ücreti dediğin şey saat hesabı olarak normal mesainin yüzde 25 ini geçmez..Adam 30-40 saat derse giriyor ama 15 saat üstünden sigortasını yatırıyorsun böyle şey olur mu? Sağlıkçılara fazla mesaiden sgk primi yatarken iyi..Sen neden ek dersinin primini istemiyorsun? Adama enayimisin derler..O zaman emeklilikte maaşım az diye ağlamayacaksın..Yıllarca ek dersi katıp maaşım şu kadar deyip kendini avuttun,Emeklilikte de ağlamak yok o zaman..

Çok iyi olmuş destekliyorum..Ek ders denen ucubenin tamamen kaldırılması lazım yani fazla girilen derse ücret ödenmemesi lazım.. Şu öğretmen camiası bir türlü anlayamadı akıllanamadı ek dersin öğretmene atılmış en büyük kazık olduğunu.. Devlet resmen sigortasız işçi çalıştırıyor yahu görmüyormusunuz? anlamıyor musunuz? Fazla mesai ücreti dediğin şey saat hesabı olarak normal mesainin yüzde 25 ini geçmez..Adam 30-40 saat derse giriyor ama 15 saat üstünden sigortasını yatırıyorsun böyle şey olur mu? Sağlıkçılara fazla mesaiden sgk primi yatarken iyi..Sen neden ek dersinin primini istemiyorsun? Adama enayimisin derler..O zaman emeklilikte maaşım az diye ağlamayacaksın..Yıllarca ek dersi katıp maaşım şu kadar deyip kendini avuttun,Emeklilikte de ağlamak yok o zaman..