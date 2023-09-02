Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 20:25
Ek ders maaşımızın üçte biri iken şimdi sekizde biri olacak.

Ek dersten öğretmenlerin eline geçen ücret, bir haftalık market alışverişine bile karşılık gelmeyecek. Birçok öğretmen doğal olarak 21 saatten sonra derse girmek istemeyecektir.


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
02 Eylül 2023 20:46

Ek dersler en az 100 TL olmalı ve maaş karşılığı 10 saat olmalı


571-1453-2023
Memur
02 Eylül 2023 20:52

İdareciler istifa edip öğretmenler maaş karşılığını doldurup ek işe başlar artık. Özel ders gibi


ahmetfethi34
Aday Memur
02 Eylül 2023 20:57

Ne güzel. Sürekli rapor alıp daha çok para kazanabileceğimiz işlerimizle ilgileneceğiz


Edgar A. Poe
Aday Memur
02 Eylül 2023 20:59
bugun saç sakal trafik oldum 40 dk sürdü 150 tl verdim, tv anten kablosu aldım 16 metre 250 tl verdim . ogretmen 40 dk ders anlatacak ek ders olarak 40 tl alacak

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
02 Eylül 2023 21:12
Çok iyi olmuş destekliyorum..Ek ders denen ucubenin tamamen kaldırılması lazım yani fazla girilen derse ücret ödenmemesi lazım.. Şu öğretmen camiası bir türlü anlayamadı akıllanamadı ek dersin öğretmene atılmış en büyük kazık olduğunu.. Devlet resmen sigortasız işçi çalıştırıyor yahu görmüyormusunuz? anlamıyor musunuz? Fazla mesai ücreti dediğin şey saat hesabı olarak normal mesainin yüzde 25 ini geçmez..Adam 30-40 saat derse giriyor ama 15 saat üstünden sigortasını yatırıyorsun böyle şey olur mu? Sağlıkçılara fazla mesaiden sgk primi yatarken iyi..Sen neden ek dersinin primini istemiyorsun? Adama enayimisin derler..O zaman emeklilikte maaşım az diye ağlamayacaksın..Yıllarca ek dersi katıp maaşım şu kadar deyip kendini avuttun,Emeklilikte de ağlamak yok o zaman..

Velocıraptor
Genel Müdür
02 Eylül 2023 21:21
"öğretmenlik fedakarlık mesleğidir" dümbeleği gelmemiş mi ?
crabnet355, 29 dk. önce
Çok iyi olmuş destekliyorum..Ek ders denen ucubenin tamamen kaldırılması lazım yani fazla girilen derse ücret ödenmemesi lazım.. Şu öğretmen camiası bir türlü anlayamadı akıllanamadı ek dersin öğretmene atılmış en büyük kazık olduğunu.. Devlet resmen sigortasız işçi çalıştırıyor yahu görmüyormusunuz? anlamıyor musunuz? Fazla mesai ücreti dediğin şey saat hesabı olarak normal mesainin yüzde 25 ini geçmez..Adam 30-40 saat derse giriyor ama 15 saat üstünden sigortasını yatırıyorsun böyle şey olur mu? Sağlıkçılara fazla mesaiden sgk primi yatarken iyi..Sen neden ek dersinin primini istemiyorsun? Adama enayimisin derler..O zaman emeklilikte maaşım az diye ağlamayacaksın..Yıllarca ek dersi katıp maaşım şu kadar deyip kendini avuttun,Emeklilikte de ağlamak yok o zaman..

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
02 Eylül 2023 21:22
Bana mı dedin dümbelek diye
Velocıraptor, 20 dk. önce
"öğretmenlik fedakarlık mesleğidir" dümbeleği gelmemiş mi ?

Velocıraptor
Genel Müdür
02 Eylül 2023 21:25
ah pardon yanlış alıntılama olmuş. cepten yazmanın cilvesi. tabii ki size demedim.
crabnet355, 19 dk. önce
Bana mı dedin dümbelek diye

src26
Aday Memur
02 Eylül 2023 21:26
Nükte yapmış arkadaş. Sizinle alakalı olduğunu düşünmedim hiç.
crabnet355, 19 dk. önce
Bana mı dedin dümbelek diye

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
02 Eylül 2023 21:27
olabilir..Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir mottosu falan yazmak istedi herhalde
src26, 15 dk. önce
Nükte yapmış arkadaş. Sizinle alakalı olduğunu düşünmedim hiç.

Velocıraptor
Genel Müdür
02 Eylül 2023 21:27
aynen fazla polyannacılığı kasteden bir nükte idi.
src26, 15 dk. önce
Nükte yapmış arkadaş. Sizinle alakalı olduğunu düşünmedim hiç.
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